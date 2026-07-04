Hamaney için Tahran'da veda töreni

28 Şubat'ta İsrail ile ABD ortaklığında İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaşta, önemli adımlar atıldı.

Ateşkes geçtiğimiz günlerde sağlandı.

Ancak İran, savaşın daha ilk günlerinde önemli birçok kayıp verdi.

İRAN DİNİ LİDERİNİ KAYBETTİ

Misilleme saldırılarıyla karşılık veren İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i kaybetti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Saldırıda, Hamaney'in yanı sıra bazı aile üyeleri ve üst düzey yetkililer de hayatını kaybetti.

İran devlet medyası, liderin yaşamını yitirdiğini duyurarak 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Kısa süre sonra Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, yeni dini lider olarak seçildi.

TÖREN GÜVENLİK NEDENİYLE ERTELENDİ

Hamaney'in naaşı; güvenlik kaygıları, devam eden operasyon riskleri ve lojistik nedenlerle hemen defnedilemedi.

Bu da cenaze törenlerinin temmuza ertelenmesine neden oldu.

Ertelenen törenler, dün Tahran'da başladı.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde veda töreni yapıldı.

İRANLILAR AKIN ETTİ

Yerel saatle sabah 06.00’da başlayan törene on binlerce İranlı katıldı.

Tören alanına yerleştirilen Hamaney’in tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılan halk, hüzün dolu anlar yaşadı.

Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

FERYAT ETTİLER

Alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ve ağıtlar okuyarak ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu.

YEREL KIYAFETLERLE KATILDILAR

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törene bazı İranlılar, yerel kıyafetleri ile katıldı.

Veda töreninin, akşam 20.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

YARIN SONA ERECEK

Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.