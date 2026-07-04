Konya'da kuruyan Çavuşçu Gölü yeniden canlandı

Konya'dan sevindiren haber geldi.

Ilgın ilçesinde geçen yıl tamamen kuruyan ve kuş cenneti olarak bilinen Çavuşçu Gölü, yeniden canlanmaya başladı.

30 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİ

Göl, bu yıl son yağmur yağışları ve dağlık bölgelerdeki karın erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı.

Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, göldeki suyun 30 milyon metreküpe ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Ilgın Çavuşçu Gölü’müz, 27 kilometrekarelik alana sahip bir yer. Tamamıyla kurumuştu. Yağışların bol olmasıyla gölümüzde nisan ayında ölçülen 16 milyon metreküplük su, şu anda 30 milyon metreküpe yaklaşmış bulunuyor.

Şu an itibariyle kuşlarımız da göç yolu olma sebebiyle gölümüzde suyun bulunmasıyla geliyorlar, dinleniyorlar ve besleniyorlar. Biz bu durumdan kuş gözlemcileri olarak çok mutluyuz.

Ilgın halkı da etrafında hem pikniklerini yapıyorlar hem de kuş gözlemi yapıyorlar. Ilgın halkı olarak bu gölümüzün bu hale gelmesinden bir hayli mutluyuz, gururluyuz.”