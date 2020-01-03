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Hamaney'den intikam cümleleri

İranlı generalin Bağdat Havalimanı'nda Katyuşa füzeleriyle vurulmasının ardından Hamaney, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

AA | 03.01.2020 - 09:16..
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Hamaney'den intikam cümleleri

Bağdat Havalimanı yakınlarına akşam saatlerinde ABD tarafından füze saldırısı düzenlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri hayatını kaybetti.

SAVAŞ KAPIDA

Ülkede 3 gün yas ilan edilirken, İran lideri Ali Hamaney'den, intikam açıklamaları geldi.

"ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR"

Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

Hamaney'den intikam cümleleri

Hamaney'den intikam cümleleri

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