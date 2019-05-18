Hamile ata çarpıp kaçtı

İzmir'in Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri, bir şoförün vurup kaçtığı atın hayatını kurtardı.

Kaynaklar mevkisinde Buca Gölet civarında gerçekleşen olayda ekipler, bir sürücü tarafından vurularak kaderine terk edilen atı fark edip, müdahale etti.

HEKİMLERE HABER VERİLDİ

Ekipler tararfından Buca Gölet Tesisleri otoparkına götürülen yaralı atın tedavisi için veteriner hekimlere ve Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) hayvan hakları savunucularına haber verildi.

GEBE OLDUĞU ANLAŞILDI

İlk tedavi sırasında atın gebe olduğunu anlaşılırken at, zabıta ekiplerinin kamyonetiyle çiftliğe nakledildi.