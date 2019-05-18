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İzmir'de hamile karısını bıçaklayan koca yakalandı

4 aylık hamile eşini ormanlık alanda 7 yerinden bıçaklayan cani koca, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA | 18.05.2019 - 11:25..
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İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen olayda, Cavit A. (25) kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.’yı ‘Seni kahvaltıya götüreceğim’ bahanesiyle Yeşilyurt’ta bulunan ikametlerinden çıkardı.

HAMİLE KADINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Cavit A. ve S.A., otomobile binerken, sürücü koltuğundaki Cavit A., otomobili Balçova yakınlarında ormanlık bir alanda durdurdu. S.A.’ya saldırmaya başlayan Cavit A., ardından yanında getirdiği bıçak ile talihsiz kadını 7 yerinden bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra ormanlık alanda bırakan Cavit A. otomobil ile olay yerinden kaçtı. S.A.’nın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir'de hamile karısını bıçaklayan koca yakalandı

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.A.’nın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, hamile kadının karnındaki 4 aylık erkek bebeğin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'de hamile karısını bıçaklayan koca yakalandı

SAKLANDIĞI KAMYONUN ALTINDA YAKALANDI

Başlatılan çalışma kapsamında dün akşam saatlerinde Cavit A.’nın Yeşilyurt semtindeki ikametinde bulunduğu belirlendi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri tarafında ikamete operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiği gören ve evinden çıkarak sokakta bulunan bir kamyonun altına saklanan Cavit A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Cavit A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Cavit A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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