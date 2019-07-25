taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7154
Euro
6.37
Altın
1425.86
Borsa
103647.97
Gram Altın
262.108

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların şok ifadesi

Üçü de 13 yaşında olan çocuklardan biri "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim." dedi. Bir diğeri ise suçunu savunarak, "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter." ifadelerini kullandı.

İHA | 25.07.2019 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Adana'da 'Çıtır' isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 çocuk, adliyeye sevk edildi.

Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü, hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim." yanıtını verdi.

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların şok ifadesi

"YAŞANTIMIZ YETER"

Çocuklardan bir diğeri ise görüntülendiklerini fark edince "Çekin alem yakışıklı görsün." dedi. Ardından A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz." demesi de tepkilere neden oldu.

KEDİ SALDIRACAK DİYE KÖPEĞE ATMIŞ

Savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y., yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söyledi.

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların şok ifadesi

KEDİYİ ALMAYA GÜÇLERİ YETMEMİŞ

Diğer 2 çocuk ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini dile getirdi. Çocuklar daha sonra köpeği bıraktıklarını öne sürdü.

Şimdi her yerde pitbull cinsi köpek aranıyor.

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların şok ifadesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

197
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

149
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

59
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

44
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

57
Barcelona'dan gelir rekoru

Barcelona'dan gelir rekoru

8
Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir