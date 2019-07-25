Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların şok ifadesi

Adana'da 'Çıtır' isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 çocuk, adliyeye sevk edildi.

Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü, hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim." yanıtını verdi.

"YAŞANTIMIZ YETER"

Çocuklardan bir diğeri ise görüntülendiklerini fark edince "Çekin alem yakışıklı görsün." dedi. Ardından A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz." demesi de tepkilere neden oldu.

KEDİ SALDIRACAK DİYE KÖPEĞE ATMIŞ

Savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y., yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söyledi.

KEDİYİ ALMAYA GÜÇLERİ YETMEMİŞ

Diğer 2 çocuk ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini dile getirdi. Çocuklar daha sonra köpeği bıraktıklarını öne sürdü.

Şimdi her yerde pitbull cinsi köpek aranıyor.