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Hande Ataizi: Çocuk bu düşer

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, kazadan sonra ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 08:07..
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Hande Ataizi’nin 2 yıl önce boşandığı Benjamin Harvey 5 yaşındaki oğulları Leon ile birlikte Bebek Parkı’nda görüntülenmişti.

Hande Ataizi: Çocuk bu düşer

TIRMANDIĞI YERDEN DÜŞTÜ

Benjamin Harvey bir ara parkta arkadaşıyla koyu sohbete daldı. Leon’un tırmandığı oyuncağın üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri fark etmedi. Görenlerin “Aman dikkat” uyarısını da duymadı. Derken Leon yere düştü ve ağlamaya başladı.

ANNESİNİ ARADI

Benjamin Harvey parktaki bir ebeveynin “Oğlunuz düştü, ağlıyor” sözleri üzerine Leon’un yanına koştu. Oğlunu sakinleştirdi, birlikte oyun oynadılar. Bu arada Benjamin Harvey eski eşi Hande Ataizi’ni telefonla aradı.

"BUNLAR NORMAL"

Oğlu Leon’un eski eşi Benjamin Harvey’nin yanındayken düşmesi hatırlatılınca Ataizi, “Çocuk bu, düşmesi normal. Benjamin haberleri görünce çok üzüldü” dedi.

Hande Ataizi: Çocuk bu düşer

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