Hande Ataizi, Fransa'daki nikahını iptal etti

46 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile mayıs ayında Fransa- Marsilya’da nikah masasına oturmayı planlıyordu ancak koronavirüs nedeniyle düğünü ileri bir tarihe erteledi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİ GÜÇLÜ TUTUYORUM"

Dün objektiflere yansıyan çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendine çok dikkat ettiğini söyleyen Ataizi, "Virüsü hafife almamak lazım dikkat ediyoruz. Dünyada olanları görüyoruz. Bakalım artık ‘Allah sonumuzu hayretsin’ diyorum. Ben virüse karşı bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışıyorum.

"HAVALANLARINA YAKLAŞILAMIYOR"

Biz yurtdışına evlenecektik, bu virüs çıkınca iptal oldu. En azından buralarda bir şey olacak. ‘Yurt dışına gidelim daha rahat olur” diyorduk ama havaalanına yaklaşmak bile mümkün değil."