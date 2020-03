Hande Doğandemir: Doğa nefes almak istiyor

Oyuncu Hande Doğandemir, koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirdiğini ve bunun bazı şeyleri anlamamız için bir fırsat olabileceğini söyledi.

Oyuncu, bu günleri “Durmak ve nefes almak gereken zamanlar” olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi: “Tüm dünya aynı anda aynı çaresizlikle savaşıyor. Benim anladığım doğanın nefes almaya ihtiyacı olduğu.





"GÖREVİM EVDE DURMAK"

Belki biz de bu sınavdan, her birimiz özümüze dönerek, nefes almayı öğrenerek çıkarız. Şu an kendim, sevdiklerim ve bu dünyayı paylaştığım her canlı için görevim evde olmak.”

"BENİM DE GELECEK KAYGIM VAR"

“Herkes gibi benim de geleceğe dair kaygılarım var ama birçok şeyden fedakarlık edip önce sağlığımızı korumak zorundayız” diyen Hande Doğandemir, günlerini kitap okuyarak, puzzle’ını tamamlamaya çalışarak geçiriyor.