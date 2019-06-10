Hande Yener: Benim için kavga etmeyin

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basının karşısına çıkan Yener, yine polemik yaratacak açıklamalarda bulundu.

"BİZ AYRILDIK"

Yaklaşık iki ay öncesi model sevgilisi Ümit Cem Şenol’dan ayrılan popçu, bu konu hakkında ”Bizim ayrılığımız iki ayı buldu. Ben kendimi sadece işime adadım. Anladım ki ben sadece işime aşıkmışım. Benim 2020 yılında 20. yılım oluyor kariyerimde. Şu anda dünya yansa dönüp bakmıyorum, çünkü benzersiz bir albüm hazırlıyorum sevenlerime. Bugüne kadar o kadar sunduğum şey var ki, benim adıma yeni bir şeyler sunmak gerçekten zor.” dedi.

"BENİM İÇİN KAVGA ETMENİZE GEREK YOK"

Demet Akalın ile uzun süre küs olduktan sonra barışan Hande Yener, bugünlerde Sinan Akçıl ve Akalın arasında kaldı. Sinan Akçıl’ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ”Hande ile konuşmuyorum.” demesi röportaj sırasında hatırlatıldı. Yener ise meslektaşlarına, “Benim için kavga etmenize gerek yok.” diyerek polemik yaratacak bir söz söyledi.

"DEMET İLE ÇOK TATLIYIZ"

Akalın ile barışma haberleri çıktıktan ve birbirlerini takibe aldıktan sonra hiç yan yana gelmeyen ikiliden, bu durumun hatırlatılması üzerine Hande Yener, “İkimiz de şu sıralar çok çalışıyoruz ama anlatamam nasıl tatlıyız. Sürekli mesajlaşıyoruz.” dedi.