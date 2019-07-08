Hande Yener: Patladım ve bıraktım

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Çeşme ve Bodrum'da işlettiği Beach Club'lardan istediği parayı kazanamayınca mekanları kapatmıştı. Yener, 39 bin liralık borç nedeniyle icralık da olmuştu.

"YAP, İŞLET, DEVRET"

O dönem nişanlısı olan Ümit Cem Şenol'un agresif tavırları nedeniyle çalışanlarıyla da sorunlar yaşayan Yener, ticarete bir daha yeltenmeyeceğini dile getirdi.

Önceki akşam, Didim'de bir otelde sahne alan ünlü popçu, “Bu yaz beach işletmiyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı?” sorusu üzerine “Aslında 2 senedir yapmıyorum. Daha önce yaptım, patladı ve bıraktım. Zaten benim tarzım bu. Yap, işlet, devret” şeklinde konuştu.