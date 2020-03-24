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Hande Yener'in koronavirüs önlemleri

Hande Yener, koronavirüsten korunmak için evde neler yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 08:14..
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, uzmanların “evde kal” çağrısına uyarak günlerdir dışarı çıkmıyor.  Yener, evinin bir odasını spor salonuna çevirdi.

Hande Yener'in koronavirüs önlemleri

Bir yandan bol bol spor yapıp diğer yandan yeni şarkılar hazırladığını söyleyen Yener, koronavirüse karşı aldığı önlemleri de şöyle sıraladı:

- Spor yaparak bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışıyorum.

- Sarımsaklı, zencefilli süt içiyorum.

- Sebze tüketiyorum.

- Günde üç defa suya oksijenli su damlatıp içiyorum.

- Adaçayı demliyor, soğuduktan sonra onunla gargara yapıyorum.

- Kaynayan suya 5 damla lavanta yağı damlatıp evin havasını sterilize ediyorum.

- Müzik dinliyorum. Müziğin ruha en iyi gelen gıda olduğunu düşünüyorum.

-  Eve misafir kabul etmiyorum.

Hande Yener'in koronavirüs önlemleri

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