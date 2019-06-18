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Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

Başörtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal suskunluğunu bozdu: Hayat benim hayatı.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 08:02..
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Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompacı olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal, geçen günlerde başını açtığını duyurmuştu.

Hanife Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BEN KİMİM?"

Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi. Hanife konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugün kendime uzunca sordum 'Ben kimim?' diye. 'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım.

"KONU İNANCIM DEĞİL"

Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum. Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyeti çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum.

Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim."

Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

Hanife Gürdal: Hayat benim hayatım

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