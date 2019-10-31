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Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atladı

Sevgilisinin kucağına atlayan Gürdal, videoyu sosyal medya hesabından eğlenceli bir notla takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 07:58..
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Evlilik programlarına katılan ve geçtiğimiz aylarda başını açan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KEMİKLERİ ÇATLADI"

Başını açtıktan sonra giydiği kıyafet ve pozlarıyla adından söz ettiren Hanife, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her pozuyla takipçilerinin tepkisini çeken Gürdal, fotoğraf çekimi için Trabzon'a gitti. Erkek arkadaşı ve fotoğrafçısıyla Trabzon'un farklı mekanlarında çekim yapan Gürdal, dün çekim için gittiği sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atladı

Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atladı

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