taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0898
Euro
6.5772
Altın
1611.54
Borsa
118206.05
Gram Altın
315.393
Bitcoin
59201.64

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

Meghan Markle ve Prens Harry, 31 Mart'ta resmen kraliyet görevini bırakacak.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak Kanada'da yaşamaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet görevini resmen bırakma tarihi belli oldu.

'Megxit" olarak bilinen kraliyetten ayrılma süreci, 31 Mart'ta son bulacak. Çift, 1 Nisan'dan itibaren Buckingham Sarayı’nda olmayacak.

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

MEGHAN-HARRY'NİN SON ETKİNLİKLERİ

Sussex Dükü ve Düşesi'nin bazı etkinliklere katılmak üzere İngiltere'ye döneceği ifade edildi.

Daily Mail'in haberine göre, çift, 28 Şubat'ta Invictus Games etkinliğine; 5 Mart'ta Endeavour Fund ödüllerine birlikte katılacak. 6 Mart'ta Silverstone'daki araba yarışı etkinliğinde ise sadece Prens Harry yer alacak.

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

Meghan-Harry çifti 7 Mart’taki Mountbatten Festivali’ne de katılmayı planlarken, Meghan Markle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde olacak.

Çift daha sonra 9 Mart'ta, Westminster Abbey'de Commonwealth Service olarak bilinen İngiliz Devletler Topluluğu resmi töreninde bulunacak.

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir
Parasını çalmaya çalışan hırsızı dövdü
Birleşik Krallık'ta yaşlı bir adam, hırsızla karşı karşıya gelince yumruklarını konuşturdu.
İran'da, Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuruldu
İran'da 2 kişinin koronavirüsten ölmesinin ardından Tahran yönetimi, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi oluşturdu.
İngiltere'de Brexit sonrası şirketler kaçıyor
Brexit sonrası İngiltere'de bulunan birçok firma, Hollanda'ya taşındı.
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
Kamışlı'da seyir halindeki ABD askerleri, kullandıkları zırhlı araç ile Ruslara ait zırhlı aracın yolunu kesti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
252
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
196
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
239
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
423
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
150
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
131
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir