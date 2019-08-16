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Hasankeyf'in son hali

Batman’ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşkesinde 710 konut ve 98 iş yerinin anahtarı hak sahiplerine verildi.

İHA | 16.08.2019 - 11:56..
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Hasankeyf'in son hali

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin son büyük projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne 1950'li yıllarda başlandı. Ancak baraj temeli 2006'nın sonunda atıldı.

YENİ HASANKEYF

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgulu olan 23 milyon 760 bin metreküp gövde hacmine sahip baraj nedeniyle Batman'ın 3 bin nüfuslu tarihi Hasankeyf ilçesinin, su altında kalacak olması nedeniyle taşınması kararlaştırıldı.

Son olarak su altında kalacak olması nedeniyle Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi 7 eser taşındı ve baraj havzasında su tutulmaya başlandı.

Hasankeyf'in son hali

4 MAHALLE VAR

Barajın altında kalacak olması nedeniyle Hasankeyf'te mevcut yerleşim yerinin 3 kilometre mesafesinde yeni yerleşim yeri yapıldı. Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinde 4 mahalle kuruldu. Mahallelere ise tarihi isimler verildi. Kültür, Raman, Dicle ve ilçede 300 yıl hakimiyet sürdüren Eyyubilerin adı verilen mahallerin bulunduğu yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından bölge mimarisine uygun 160 metrekarelik 710 konut ve 98 iş yeri inşa edildi.

YAŞAM BAŞLADI

Tek katlı inşa edilen konut ve iş yerleri sahiplerine teslim edildi. Hasankeyfliler, 4 mahalleden oluşan yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı.

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında su altında kalacak 12 bin yıllık tarihi ilçeden kopmadan, 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınan Hasankeyfliler, yaşamlarına başladı.

Hasankeyf'in son hali

500 MİLYON LİRA HARCANDI

Yeni Hasankeyf'te, Kaymakamlık, belediye, jandarma, emniyet, üniversite ve hastane gibi kurumlar da yeni binalarında hizmet vermeye başladı.

Hasankeyf bölgesinde yeniden yerleşim için bugüne kadar yaklaşık 500 milyon lira ödenek aktarıldığı öğrenildi.

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