Hastaneye kaldırılmıştı! Oktay Kaynarca’nın son sağlık durumu

Usta oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Doktor kontrolünde tedavi altına alındığı öğrenilirken Kaynarca'nın yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtilmişti.

CİDDİ BİR ŞEY YOK

Hastanede gözetim altında tutulan Oktay Kaynarca’nın sağlık durumunun her geçen saat daha iyiye gittiği bildirildi. Oyuncunun doktor kontrolünde istirahat ettiği ve ciddi bir sağlık riskinin bulunmadığı kaydedildi.

Oyuncunun yapılan tetkiklerinde gıda zehirlenmesi bulgularına rastlandı. Tedavisinin ardından durumunun stabil olduğu belirtilirken, Oktay Kaynarca’nın kısa süre içerisinde günlük programına ve çalışmalarına geri dönmesinin beklendiği ifade edildi.