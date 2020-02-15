Hastanın kolundan kan alabilen robotlar geliştirildi

Bir robotun kanınızı almasına izin verir misiniz? Hastanelerde kanınızı vermek için sıra beklemek istemiyorsanız veya zor bulunan damarlara sahipseniz, cevabınız evet olabilir.

Rutgers liderliğindeki bir ekip tarafından oluşturulan prototip robot, ultrason görüntülemesini kullanarak kolunuzdaki damarları kolayca tespit edip kan alabiliyor.

31 hastayla yapılan testlerde, robotun başarı oranı yüzde 87 olurken, damarlarına kolay erişilebilen hastalarda bu rakam yüzde 97'ye kadar yükseldi.





KAN ALMA İŞLEMİ ZAMAN ZAMAN UZUN SÜREBİLİYOR

Rutgers tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, damarları zor bulunan hastalarda kan alma işlemi yüzde 27 oranında başarısız oluyor.

Bu nedenle birçok hasta ve doktorun işini zorlaştıran bu durum, gelecekte robotlarla çözülebiilecek.

Rutgers, hastalardaki başarı oranını daha da artırmak için robotu geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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