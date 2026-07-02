Hatay, Adana ve Osmaniye'de petrol arama dönemi

Petrol hakkına müteallik karar yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Arar Petrol AŞ'ye Hatay ile Adana ve Osmaniye'yi kapsayan üç ayrı kara sahasında beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

ÜÇ AYRI KARA SAHASINDA BEŞ YILLIK ARAMA RUHSATI

Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin başvuruları değerlendirilerek şirkete üç ayrı kara sahasında, beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Ruhsatlar kapsamında Hatay'da 25 bin 550 ve 62 bin 336 hektarlık iki saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık saha, petrol arama faaliyetlerine açıldı.