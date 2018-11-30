Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu.

Savaş, Hatay'da bulunan Suriyeliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

SAVAŞI BİTİRİN, ONLAR VATANINA DÖNER

"20 bini konteyner kentte yaşıyor. Buraya çok sivil toplum örgütü geliyor, Suriyelilere yardım etmek istiyor. Diyoruz ki siz pansumanla uğraşmayın, kalp fonksiyonları bitmek üzere olan halkın kalbiyle uğraşın.

Savaşı bitirin, bu insanlar da vatanına döner, 7 yıldır başka ülkenin toprağında misafir olarak kalmak da kolay bir şey değildir.

BURADA KALICI OLMALARINI İSTEMİYORUM

Ben Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada kalıcı olmalarını istemiyorum.

HATAY'DA 500 BİN SURİYELİ VAR

Savaş bittiğinde herkes kendi coğrafyasında hayatını inşa etsin istiyorum. Sadece Hatay'da 500 bin Suriyeli var.

GİTMEZLERSE BURADAKİ DENGELER BOZULUR

Bu Suriyeliler gitmezse bizim buradaki demografik yapımız da bozulur, ekonomik dengeler de bozulur, bizim yapacağımız hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Bizim gelirimiz 1 milyon 600 bin kişiye göre.

TÜM MALİYETLER ARTIYOR

Daha fazla enerji, daha fazla su gerekiyor, daha fazla çöp toplamak zorunda kalıyorsunuz, tüm maliyetler artıyor.

7 YILDIR İDARE EDİYORUZ

7 yıldır idare ediyoruz. 1 milyon 600 bin kişilik yatırım payını 2 milyon 100 bin kişi paylaşıyor. Bu savaşın bir an önce bitmesini bekliyoruz. Binlerce masum insan ölüyor."