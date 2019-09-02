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Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi: 4 tutuklama

İran plakalı araca yapılan baskında, 39 paket halinde 40 kilogram eroin maddesine el konuldu.

İHA | 02.09.2019 - 15:40..
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, bir grubun İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

AKREP BULDU

Narkotik ekipleri, kent girişinde takibe aldıkları İran plakalı otomobili durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in yaptığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenen 39 paket halinde 40 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu B.A., M.R., A.O. ve V.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi: 4 tutuklama

Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi: 4 tutuklama

Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi: 4 tutuklama

Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi: 4 tutuklama

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