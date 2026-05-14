Hatay'da 7 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı

Başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza, köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti.

Meclis'ten geçen yasaya göre köpeklerin toplanıp, güvenli alanlara alınması gerekiyor.

Ancak sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyeler nedeniyle köpekler, can almaya devam ediyor.

Son olay ise Hatay'da oldu.

Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül, sokak köpeklerinin aninden kendisine saldırmasıyla kaçarak canını kurtardı.

KÖPEKLER KOVALADI

Olay sonrası ailenin yaptığı araştırmalarda, saldırı anına ait güvenlik görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, küçük çocuğun sokakta yürüdüğü esnada köpekler tarafından kovalandığı ve panikle ağlayarak kaçtığı görüldü.

Evladının köpek saldırısında travma yaşadığını söyleyen Fatma Kocagül, köpeklere karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

"ALLAH KORUMUŞ"

Evladına yaşatılan travma sebebiyle oğlunun artık okula gitmek istemediğini dile getiren anne Fatma Kocagül, "Çocuğum çok etkilendi, gerçekten travma yaşadı ve ağlayarak eve geldi. İlk önce bu kadar ciddi olduğunu bilemedik ama kamera kaydını izledikten sonra gerçekten olayın ciddiyetini anladık.

Ben sadece bir köpek hav dedi de korktu, ağladı diye düşündüm. O yüzden eve geldi sandım. Yani Allah korumuş, gerçekten kaçabilmiş ve komşumuz müdahale edebilmiş.

"HERKESE SALDIRIYORLAR"

Müdahale etmeseydi eğer düşebilirdi, ısırabilirdi veyahut koluna bacağını kırabilirdi. Daha tehlikeli şeyler olabilirdi, yani çok üzgünüz.

Gerçekten çok kötü bir olay yaşadık, çocuğum da öyle. Sabaha kadar uyuyamadı, ağladı ve okula gitmek istemediğini söyledi. Olayla ilgili yetkililerin bir adım atmasını istiyoruz.

Bir koruma altına alsınlar, bir barınağa koysunlar, bir aşılasınlar, bir müdahale olsun, bir adım atılsın. Biz bunu istiyoruz. Bu olay bir tek benim çocuğumun başına gelmedi.

Buradaki bütün insanlara, yürüyüş yapanlara, okula gidenlere, ekmek almaya gidenlere ve herkese saldırılar oluyor." dedi.

