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Hatay'da cenazeler karıştı

Hatay'da Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru'nun (90) cenazeleri morgda karıştı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.

DHA | 19.02.2020 - 18:53..
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Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Zehra Doğru'nun yakınları yanlışlıkla, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Halime Dağ'ın cenazesini teslim aldı.

Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Bir süre sonra Halime Dağ'ın cenazesini almaya gelen çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

Hatay'da cenazeler karıştı VİDEO

MEZARDAN ÇIKARILIP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine yanlışlıklı gömülen Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi. Dağ, götürüldüğü Tekebaşı Mahallesi'nde yeniden toprağa verildi.

Zehra Doğru'nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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