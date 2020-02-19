Hatay'da cenazeler karıştı

1 Şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandırdı Eskişehir’de şehit annesi Havva Gündoğmuş’u arayarak, kendisini başkomiser olarak tanıtıp dolandıran Yusuf Yeşilyurt, 9 yıl hapis ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

2 Ali Koç: Spor ve siyaset ayrı kulvarlarda yürüsün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beklenen basın toplantısını yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Koç, "Futbola siyaset karıştırmasınlar, bu konuda tüm siyasiler sayın Cumhurbaşkanımızı örnek almalı" dedi.

3 HSK'dan Gezi Parkı davasındaki hakimlere soruşturma HSK, Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimlere soruşturma izni verdi.

4 Hacamat yapan sahte doktora 20 ay hapis İzmir'de, Gürcistan'da tıp eğitimi aldığını ileri sürerek hacamat, kupa, sülük tedavisi yapan sahte doktor, eğitim aldığına dair belge sunamadığı mahkemece para cezasına çarptırıldı.

5 Kocaeli'de eskort kadın arayanlar dolandırıldı Polis tarafından tespit edilen kadınlar için dava açıldı. Mahkemeye çıkan mağdurlardan biri, "Parayı yatırdık ama ne gelen ne de giden oldu" dedi.

6 Ziya Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı okulları uyardı.