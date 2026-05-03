Hatay'da ev yangını

Hatay'da Reyhanlı ilçesine bağlı Fidanlık Mahallesi’nde bulunan bir evde yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında ev zarar gördü.