Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: 2 organizatör yakalandı
Dörtyol ve Defne ilçelerinde yapIlan denetimler sırasında iki farklı araçta toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. Denetim sırasında gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısının da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Yasa dışı ve düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Dörtyol gişeleri ve Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli görülen iki araç durduruldu.
24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Araçlarda yapılan kontrollerde, ülkemizde geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen toplam 24 yabancı uyruklu yakalandı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 organizatör de gözaltına alındı.
2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 401 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.