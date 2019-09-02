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Hatay'da otomobilin içinden 49 bin 730 adet hap çıktı

Otomobilde yapılan aramada, 49 bin 730 adet Tradamol hap ele geçirildi.

İHA | 02.09.2019 - 16:35..
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı.

49 BİN 730 ADET HAP VE ESRAR BULUNDU

Narkotik ekipleri, takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in yaptığı aramada, poşetler ve renkli peçetelerle aracın içerisinde saklanmış olan 49 bin 730 adet Tradamol hap ve 144 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Hatay'da otomobilin içinden 49 bin 730 adet hap çıktı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu M.S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da otomobilin içinden 49 bin 730 adet hap çıktı

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