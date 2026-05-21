Hatay'da sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi öldü
Hatay'da sağanak nedeniyle yola doğru çöken evdeki 1 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 3 kişi kurtarıldı.
Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ
3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)