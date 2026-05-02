Hatay'da sokak satıcılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele yurt genelinde aralıksız şekilde sürüyor...

Bu kapsamda Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı.

MADDE ETKİSİNDE DONUP KALDI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi kent merkezinde uyuşturucu madde kullanarak kendinden geçen M.K. isimli şahıs, donup kaldı.

Şahsın o anları çevrede olan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçerek ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 28,45 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik hap, satış yapıldığı esnada suçüstü ele geçirildi.

GÖZALTIN ALINDILAR

Olayla bağlantılı olarak; uyuşturucu kullanarak sokak ortasında kendinden geçen M.K. isimli şahsa TCK 191 kapsamında işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan O.T. ve Y.T. isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltı işlemi uygulandı.

CEZA EVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.