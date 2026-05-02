Kayıp Melike’den sevindirici haber: Saatler süren aramanın ardından sağ bulundu

Batman’da dün akşam saatlerinde kaybolan minik Melike için başlatılan arama seferberliği mutlu sonla noktalandı. Gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından küçük çocuk sabah saatlerinde sağ olarak bulunurken, hem ailesi hem de arama ekipleri derin bir nefes aldı.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde, 2,5 yaşındaki Melike, evinin önünde bulunduğu sırada bir anda gözden kayboldu.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri kısa sürede köye ulaştı. Çalışmalara köy halkı da destek verdi.

Sağanak yağış ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca aralıksız şekilde arama faaliyetlerini sürdürdü. Zor arazi koşulları çalışmaları güçleştirse de ekipler umutlarını kaybetmeden çalışmalarına devam etti.

12 SAAT SONRA SEVİNDİREN GELİŞME

Saatler süren arama çalışmalarının ardından Melike, sabah saat 08.00 sıralarında sağ olarak bulundu. Yaklaşık 12 saat süren arama sürecinin ardından gelen bu haber, bölgede büyük bir sevinç yarattı.

Bulunduğunda hipotermi riski taşıdığı değerlendirilen küçük çocuk, özel battaniyeye sarılarak koruma altına alındı.

İLK MÜDAHALE KÖYDE YAPILDI

Jandarma ekipleri tarafından kucaklanarak güvenli alana getirilen Melike, sağlık ekiplerine teslim edildi. Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

KÖYDE SEVİNÇ

Küçük Melike’nin sağ bulunmasıyla birlikte hem ailesi hem de arama çalışmalarına katılan ekipler büyük bir rahatlama yaşadı. Gece boyunca süren endişe yerini sevince bırakırken, köyde adeta bayram havası oluştu.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için ailelerin küçük çocukları gözetimsiz bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.