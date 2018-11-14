Hatice: Kalçalarım gerçek

Şarkıcı Hatice, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Hatice, çok konuşulan videoları ve kalçaları hakkında açıklama yaptı.

İşte Hatice'nin açıklamaları:

"EVİM DÖRT KATLI"

"Benim kalçalarım gerçek. Sosyal medyadan sürekli, 'Poponuz çok güzel, poponuzu nerede yaptırdınız?' şeklinde sorular geliyor. 'Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. Gel seni de çalıştırayım' diyorum hep takipçilerime. Bakın bu kalça kasla yapılan bir şey. Bunlar hep kas. Bir doktor getireyim kanıtlayayım isterseniz. Benim evim dört katlı. En alt katta spor yapıyordum, arkadaşım aradı ‘sana geleceğim’ dedi. İnsanlar orada kettle’a takmışlar. Ama inanın o videonun çekildiğinden habersizim. O video gerçekten çok orijinal. Herhangi bir montaj yok.

"BEŞ VAKİT NAMAZ KILIYORUM"

İnsanlar neden hep görmediği şeylerden bahsediyor? Sosyal medyadan hep mesaj geliyor, takipçilerim hayret ediyor bana. 'Hatice Hanım siz sabahları nasıl erken kalkıyorsunuz?' şeklinde sorular geliyor. Erken kalkıyorum çünkü beş vakit namaz kılıyorum. Evet mini giyiniyorum ama dini buyruklarıma çok bağlı bir insanımdır.

"ESKİDEN UZUN ETEK GİYERDİM"

Eskiden uzun etek giyiyordum. Bir gün babam bana 'Kızım bir daha o eteği giymeyeceksin' dedi. Ben o gün çok şaşırdım. 'Neden baba?' diye sorduğumda 'Her şeyin bir yeri bir ölçüsü vardır kızım' dedi . Evimde çok farklı bir insanım. Yazın tangada giyerim, bikini de giyerim. Geçen gün paylaştığım video benim çok hoşuma gitti çok estetik geldi bana o yüzden paylaştım. Sanatçı olmasam Instagram denilen camiada da olmazdım. O tangalı videonun haber olabileceğini yemin ediyorum hiç düşünmedim. Almanya’dan bir ablam gelmişti. O çekti videoyu.

Herkesin hayatında kötü dönemler olmuştur. Benim sınavım eşimi kaybetmem. O benim en büyük sınavımdı. Benim onun için yaptığım şey namazlarımda, dualarımda.

Hayatta en çok sevdiğim adam. Hayatta iki kez aşık oldum Biri yaşarken öldü, diğeri şuan Allah katında. Daha çok olgunlaştım. Şuan ne istediğimi biliyorum."