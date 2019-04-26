Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

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1 Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin ayrılığının perde arkası 2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı.

2 Seri katil Rum subayı, 7 kadın ve bir çocuğu öldürdü Güney Kıbrıs'ta Rum Milli Muhafız Ordusu'nda görevli 38 yaşındaki teğmenin cinayetleri itiraf ettiği ve kurbanlarını sahte kimlikle bulduğunu öğrenildi.

3 İstanbul Havalimanı'nda çay simit 13 lira İstanbul Havalimanı'nda canınız çay ve simit çekerse 13 lira ödemek zorundasınız.

4 Şenol Güneş takımı motive ediyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularını sık sık motive ediyor. Deneyimli çalıştırıcı Süper Lig'de kalan son 5 maçı kazanmalarını halinde şampiyon olabileceklerine inanıyor.

5 Coca Cola'dan Ramazan kampanyası Her yıl Ramazan ayına özel kampanyalar düzenleyen Coca-Cola, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören “2 kapak getirene, istediği 1 Litre Hediye” kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor.

6 Havaalanında personele saldıran kadına siyasi linç Ankara Çubuk'taki saldırı, metrobüs sapığı ve son olarak havaalanında küstah sözler... Yine siyasi görüş üzerinden linç girişimi başladı.