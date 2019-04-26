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Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

Ankara Çubuk'taki saldırı, metrobüs sapığı ve son olarak havalimanında küstah sözler... Yine siyasi görüş üzerinden linç girişimi başladı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 11:36..
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Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

Seçimlerin ardından Türkiye gündemi yine yoğun.

Ankara Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıdan sonra, saldırganın AK Parti üyesi olduğu üzerinde duruldu.

Olayın üzerinden birkaç gün geçmişti...

Bu kez ülkenin gündemine, metrobüsteki sapık oturdu.

Kadın yolcuyu taciz ettiği için tutuklanan sapığın, CHP'yi övdüğü paylaşımlar servis edildi.

Son olarak İstanbul Havalimanı'nda kadın personele hakaret eden F.E.'nin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

F.E.'nin sosyal medya hesaplarını araştıranlar yine siyasi olarak lince başladı.

Sosyal medyada F.E.'nin, CHP'li olduğu için bu tarz hareketler sergilediği söylendi.

Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

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Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

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Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

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