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Havadaki nemden 24 saat elektrik üretebilen yeni cihaz

Bilim insanları, havadaki nemden elektrik üretebilmek için doğal proteinleri kullanan yeni bir cihaz geliştirdi.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 09:43..
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ABD'de bulunan Massachusetts Amherts Üniversitesi’ndeki bilim insanları Derek Lovley ve Jun Yao, Air-gen isimli yeni bir cihaz üretti. Doğal proteinleri kullanan yeni teknoloji, havadaki nemden 24 saat elektrik üretebiliyor.

Bilim insanlarına göre oldukça düşük maliyetli olan yeni cihaz, hem yenilenebiliyor hem de çevreyi kirletmiyor. Proje geliştiricilerinden Jun Yao, Air-Gen'in 7 gün 24 saat kesintisiz enerji üretebileceğini ve bunun inanılmaz olduğunu söyledi.

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DİĞER ENERJİ KAYNAKLARINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Air-Gen, şu anda kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından oldukça farklı. Enerji üretebilmek için Güneş ve rüzgara ihtiyaç duymayan sistem, Sahra Çölü gibi nemin oldukça az olduğu ortamlarda ve kapalı alanlarda bile çalışabiliyor.

Air-Gen, 10 mikrondan daha ince protein nanotellerinden oluşan bir film ile çalışıyor. Bu film, atmosferdeki su buharını yüzeyde tutarak, nanotellerin arasındaki gözeneklerle eşleştiriyor. Bu sayede iki elektrot arasında elektrik akımı oluşuyor

Air-gen'in ürettiği enerji, şimdilik yalnızca küçük elektrikli aletleri çalıştırabiliyor. Ancak bilim insanları gelecekte bu cihazı akıllı saatlerde ve cep telefonlarında kullanmak istiyor.

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Havadaki nemden 24 saat elektrik üretebilen yeni cihaz

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