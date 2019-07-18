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Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

Bodrum’a gideceği uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi’ye yönelik hakaretleriyle tepki çeken Fatma Funda Esenç için 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemiyle dava açıldı.

DHA | 18.07.2019 - 09:48..
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Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

Fatma Funda Esenç, ‘Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlemekle suçlanıyor.

'ETEK GİYMEKLE BU İŞLER OLMUYOR"

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre geçen 25 Nisan’da yaşanan olayda Esenç’in tartıştığı Selvi ifadesinde şunları söyledi:

“Uçağın kalkış saati ile ilgili bilgi vermek üzere yolcuların yanına gittim. Şüpheli bana yönelik ‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Sizin kazandığınız para haram para. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır” dedi.

Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

"HOP-HOP TEMAS YOK..."

Selvi ifadesinin devamında Esenç’in kendisine “Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” dediğini anlattı.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği ARŞİV

"STRES ALTINDA OLMAMDAN DOLAYI NAHOŞ SÖZCÜKLER KULLANDIM"

Esenç ise ifadesinde yakın bir akrabasının acil ameliyatı nedeni ile Bodrum’a gitmeyi planladığını belirterek “Uçağın gecikmesi, müştekinin alaycı tavrı ve stres altında olmamdan dolayı nahoş sözcükler kullandım” dedi.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği

Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

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