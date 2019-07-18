Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

Fatma Funda Esenç, ‘Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlemekle suçlanıyor.

'ETEK GİYMEKLE BU İŞLER OLMUYOR"

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre geçen 25 Nisan’da yaşanan olayda Esenç’in tartıştığı Selvi ifadesinde şunları söyledi:

“Uçağın kalkış saati ile ilgili bilgi vermek üzere yolcuların yanına gittim. Şüpheli bana yönelik ‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Sizin kazandığınız para haram para. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır” dedi.

"HOP-HOP TEMAS YOK..."

Selvi ifadesinin devamında Esenç’in kendisine “Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” dediğini anlattı.

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"STRES ALTINDA OLMAMDAN DOLAYI NAHOŞ SÖZCÜKLER KULLANDIM"

Esenç ise ifadesinde yakın bir akrabasının acil ameliyatı nedeni ile Bodrum’a gitmeyi planladığını belirterek “Uçağın gecikmesi, müştekinin alaycı tavrı ve stres altında olmamdan dolayı nahoş sözcükler kullandım” dedi.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği