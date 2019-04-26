Havalimanı saldırganına bilet satılmayacak

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen ve F.E isimli bir kadının Atlasglobal Hava Yolları'nda çalışan Tuğçe S. isimli yer hostesine sözlü saldırıları sosyal medyanın gündemine düştü.

Özellikle F.E'nin hakaretlere varan çirkin saldırıları sonrasında tek ses oluşturan sosyal medya vicdanı yetkilileri harekete geçirdi. F.E isimli kadına ilk tepki Tuğçe S'nin bağlı bulunduğu Atlasglobal Hava Yolları'ndan geldi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçti.

Çelebi'den yapılan açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul (IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi AŞ'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. T.S'nin pazartesi günü F.E hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

O KADINA BİLET SATILMAYACAK

Atlasglobal Havayolları da Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan F.E'nin uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptığını duyurdu. Söz konusu yolcuya Atlasglobal'in diğer uçuşları için bilet satılmayacağı aktarılırken, F.E'ye bilet satılmaması için sosyal medya üzerinden çeşitli kampanyalar başlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği VİDEO



SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.