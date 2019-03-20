Havalimanı taksicileri mecburi olarak kravat takacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi artırmak için yeni bir uygulama faaliyete geçti.

Bu kapsamda havalimanında görev yapan taksicilerde, kravat ve gömlek zorunlu hale geldi. Bu yenilik ile havalimanı taksilerini kullanan yolcuların memnuniyetinin hedeflendiği belirtildi.

"KRAVAT İLE DAHA KURUMSAL OLUYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan bilgi veren Ahmet Çavuş, "Kravat ile daha kurumsal oluyoruz. Kıyafet olarak lacivert ve siyahı belirledik. Bunlar bu şekilde olduğu zaman hem kurumsal olarak hem de yolcu memnuniyetini artırarak daha kibar, daha beyefendi taksiciliği hedefliyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal yolcu çıkışındaki yolcular baktığında hem daha temiz duran taksileri hem de kılık kıyafeti kravatından, saç tıraşına kadar daha düzgün olan şoförleri daha fazla tercih ediliyor." dedi.

"İNSANLARIN HOŞUNA GİDİYOR"

Taksici Bahtiyar Tural ise uygulamadan yolcuların memnun kaldığını aktararak, “Müşterimiz bizi böyle görünce, çok hoşlarına gidiyor. Havalimanındaki taksilerden memnunlar. Diğer taksicilerinde kravat takmasını istiyorlar. İyi tepkiler alıyoruz. Memnunuz. Tüm arkadaşlarımızın kravat takması, araçlarının temiz olması, temiz giyinmesi insanların çok hoşuna gidiyor. İnşallah hep böyle olur ve dışarıdaki arkadaşlarımız da buna dikkat eder.” diye konuştu.