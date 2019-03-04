Havaya ateş açan baba, oğlunu vurdu

Su tesisatçısı İsa Bağış, bir yakının düğününe ailesiyle birlikte katıldı. İsa Bağış, çeyizin getirildiği sırada üzerindeki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla, havaya birkaç el ateş açtı.

KENDİNİ DE YARALADI

Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol eden İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun, İsa Bağış'ın sol elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih'in göğsüne isabet etti.

KURTARILAMADI

Baba ve oğlunu kanlar içerisinde görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Fatih Bağış’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, ifadesi alınan baba ise sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.