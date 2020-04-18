taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Hayat Eve Sığar nedir

Hayat Eve Sığar uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve koronavirüs hakkında harita üzerinden bilgiler veren bir mobil uygulamadır.

  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Hayat Eve Sığar nedir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke çeşitli teknolojilerden faydalanmaya başladı. Örneğin Apple ve Google, koronavirüs vakalarını yakından takip edebilecek bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu uygulamanın ismi ise Hayat Eve Sığar oldu.

Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı.

heds

 

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NELER SUNUYOR

Hayat Eve Sığar uygulaması indirim açtığınızda öncelikle cep telefonu numaranızı girerek doğrulama yapıyorsunuz. Daha sonra kimlik bilgilerinizi girerek uygulamayı kullanabiliyorsunuz.

Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumlarını görebiliyor ve bilgi alabiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar uygulaması, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor ve riskli bölgede olup olmadığınızı size gösteriyor.

hayat-eve-sigar

AİLENİZİ TAKİP EDEBİLİYORSUNUZ

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görülebiliyor, takip edilebiliyor ve bulundukları bölgelere göre risk durumları öğrenilebiliyor.

EN SON İSTATİSLİKLER

Ayrıca uygulamanın alt kısmında, ülkemizin günlük koronavirüs istatislikleri takip edilebiliyor. Bu kısma tıklayarak ülkemizdeki vaka sayısı, ölüm sayısı ve test sayısı gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

hayat-eve-sigar

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

 

Instagram: @eshteknoloji

Hayat Eve Sığar nedir

Hayat Eve Sığar nedir

Hayat Eve Sığar nedir

Hayat Eve Sığar nedirHayat Eve Sığar nedirHayat Eve Sığar nedir

İlginizi Çekebilir
Amazon çalışanları, kötü koşullar nedeniyle grev yapacak
Amazon çalışanları, özellikle koronavirüs sürecinde kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapma kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı.
NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek
NASA, 2011 yılından sonra ilk defa ABD topraklarından, dünya yörüngesine içinde astronot bulunan mekik fırlatacağını duyurdu
NASA, Krakatoa Yanardağı'nın patlama anını uzaydan görüntüledi
NASA, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntülemeyi başardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yön bulma yöntemleri nelerdir
Yön bulma yöntemleri nelerdir
36
Bahçenizi böceklerden korumanın yolları
Bahçenizi böceklerden korumanın yolları
0
Turritopsis Dohrnii nedir
Turritopsis Dohrnii nedir
2
Konyaaltı adı nereden geliyor
Konyaaltı adı nereden geliyor
12
Arzuhalci nedir (kimdir)
Arzuhalci nedir (kimdir)
0
Makyajla dudak büyütme hileleri
Makyajla dudak büyütme hileleri
0
Komorbidite nedir
Komorbidite nedir
0
[+] Görüş bildir