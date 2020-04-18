Hayat Eve Sığar nedir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke çeşitli teknolojilerden faydalanmaya başladı. Örneğin Apple ve Google, koronavirüs vakalarını yakından takip edebilecek bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı vatandaşların takip edilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu uygulamanın ismi ise Hayat Eve Sığar oldu.

Bakanlık tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NELER SUNUYOR

Hayat Eve Sığar uygulaması indirim açtığınızda öncelikle cep telefonu numaranızı girerek doğrulama yapıyorsunuz. Daha sonra kimlik bilgilerinizi girerek uygulamayı kullanabiliyorsunuz.

Uygulamadaki harita üzerinden çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumlarını görebiliyor ve bilgi alabiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar uygulaması, ayrıca bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor ve riskli bölgede olup olmadığınızı size gösteriyor.

AİLENİZİ TAKİP EDEBİLİYORSUNUZ

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görülebiliyor, takip edilebiliyor ve bulundukları bölgelere göre risk durumları öğrenilebiliyor.

EN SON İSTATİSLİKLER

Ayrıca uygulamanın alt kısmında, ülkemizin günlük koronavirüs istatislikleri takip edilebiliyor. Bu kısma tıklayarak ülkemizdeki vaka sayısı, ölüm sayısı ve test sayısı gibi bilgilere ulaşılabiliyor.





HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.