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Hayati İnanç'ın şehitlerimizle ilgili tepki çeken yorumu

İdlib'de şehit olan askerlerimiz hakkında "Kayıp falan yok, yer değiştirdiler. Nasıl olsa herkes gidecek" diyen Hayati İnanç'a tepkiler yükseliyor.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 17:52..
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Hayati İnanç'ın şehitlerimizle ilgili tepki çeken yorumu

Suriye'nin İdlib kentinde masum insanlara karşı uygulanan katliamların engellenmesi için bölgede görev yapan askerlerimiz, ateşkesin sağlanması için ellerinden geleni yaptı.

Ancak Esad rejimi, Rusya'dan aldığı destekle Mehmetçik'e yönelik kalleş bir saldırı düzenledi.

Türkiye, kalleş saldırıda şehit olan 33 askerinin yasını tutarken, yazar Hayati İnanç'tan tepki çeken bir yorum geldi.

Hayati İnanç'ın şehitlerimizle ilgili tepki çeken yorumu VİDEO

NASIL OLSA HERKES GİDECEK

Katıldığı canlı yayında şehitlerimizle ilgili konuşan Hayati İnanç, "Kaybımız varmış gibi konuşuyorlar. Bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Nasıl olsa herkes gidecek" ifadelerini kullandı.

Hayati İnanç'ın şehitlerimizle ilgili tepki çeken yorumu

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