taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6869
Euro
6.2924
Altın
1476.34
Borsa
107962.32
Gram Altın
270.099
Bitcoin
45907.69

Hayatını kurtaran şahsı tırmalayan kedi

Sokakta boğulmakta olan kedi, kendisini kurtarıp boğazındaki kemik parçasını çıkaran vatandaşı tırmaladı.

İHA | 20.11.2019 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Sivas Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak üzerinde geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda, Murat Durak isimli esnaf bir kedinin yolda kıvrandığını fark etti.

MASAJLA BOĞAZINA TAKILAN KEMĞİ ÇIKARDI

Kedinin yanına gittiğinde nefes alamadığını ve boğulmakta olduğunu anladı. Durak, kediye yaptığı masajla boğazına takılan kemik paçasını çıkartmayı başardı.

Hayatını kurtaran şahsı tırmalayan kedi VİDEO

NANKÖR KEDİ PATİ ATTI

Hayatı kurtulan kedinin tepkisi ise sert oldu. Patisi ile Durak’a saldıran nankör kedi olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı. Durak olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kedinin çırpındığını fark ettim. Araç çarpmış olabileceğini düşündüm. Yanına gittiğimde yaralı olmadığını anladım. Sonra soluk borusuna bir şey kaçtığını fark etti. İnsanlarda da oluyor. Boğazına masaj yaptığımda düzeldi. Kendine gelen kedi elimi tırmaladı. Kedi olur, köpek olur. Böyle durumlarda seyirci kalmamak yardımcı olmak gerekir” dedi.

Hayatını kurtaran şahsı tırmalayan kedi

Hayatını kurtaran şahsı tırmalayan kedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

136
2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

160
Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

258
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

51
Ömür Gedik ne istiyor

Ömür Gedik ne istiyor

146
Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a tepki

Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a tepki

223
İmamoğlu cemevlerine borçlu olduğumuzu söyledi

İmamoğlu cemevlerine borçlu olduğumuzu söyledi

749
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir