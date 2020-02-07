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Hayrunnisa Gül siyasete giriyor

Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün Babacan'ın kuracağı partinin kurucular listesinde yer alacak.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 14:37..
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Hayrunnisa Gül siyasete giriyor

AK Parti ile yollarını ayırdıktan sonra parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, kuruluş tarihini defalarca erteleme kararı aldı.

Yeni partinin kurulmasını bekleyenler de artık heyecanını yitirse de Babacan parti kurma çalışmalarında sona doğru yaklaştı.

YENİ PARTİNİN RESMİ KURUCULARINDAN

İstanbul'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sık sık görüşmeler yapan Babacan'ın partisinde büyük bir sürpriz var. Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün yeni partinin kurucular listesine gireceği öğrenildi.

ABDULLAH GÜL PERDE ARKASINDAN YÖNETECEK

Abdullah Gül ise yeni parti ile resmi bir ilişki içerisinde olmayacak. Gül'ün yeni partinin kuruluş toplantısında da bulunmayacağı öğrenildi.

Hayrunnisa Gül siyasete giriyor

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