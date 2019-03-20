Hayvan kulübelerini tekmeleyerek kaldırdı

İstanbul Maltepe'de bir şahıs, oturduğu evin yan tarafındaki sokakta bulunan kedi ve köpek kulübelerini kaldırmak istedi. Kulübeleri kaldırdığı sırada çevredeki vatandaşlar durumu görerek, şahsa tepki gösterdi.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Vatandaşların tepki göstermesi üzerine sinirlenen şahıs ile mahalle sakinleri arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin üzerine, polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kedi ve köpeklerin kulübelerini kaldıran şahsı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşanan tartışmayı bir vatandaş da cep telefonu kamerasıyla çekti.

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"KÖPEKLERE SOPAYLA VURDU, HORTUMLA ISLATTI"

Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Ayfer Erdinç, "Sokağın arka tarafında oturan bir kişi, daha önce burada bulunan köpekleri istemediğini ve belediyenin koyduğu kulübeleri istemediğini söyleyerek daha öncede vatandaşlarda tehditlerde bulunuyordu. Dün akşam da elinde sopayla, köpekleri kovdu. Daha sonra elindeki sopayla birkaç köpeğe vurduğunu ve su hortumuyla ıslattığını gördük. Sonra da kulübeyi buradan kaldırmaya çalıştı. Bizlere köpek ve kedileri istemediğini söyleyerek, tehditlerde bulunmaya başladı. Burada yaşayan hayvanların başlarına bir şey gelmesinden ve zehirlemesinden korkuyoruz." dedi.

"HAYVANLARI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Olayın bulunduğu sokakta oturan Sultan Demir ise "Bütün hayvanları öldüreceğini söylüyor. Belediye yetkilerinin izin verdiği yerdeki kulübeleri ve her şeyi kırdı. Zaten o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettik." diye konuştu.

HAYVANLARA YARDIM EDECEKLER

Süleyman Fellah adlı vatandaş da "Hayvanların burada yaşamasını istemiyor. Hayvanların onun kadar sokakta yaşamaya hakkı var, bu sokaklar da hayvanlar dilsiz kullar, biz dilli kullarız. Hayvanlara yardım edeceğiz." diye konuştu.