Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranında yayınlanan Yemekteyiz ve MasterChef programlarıyla tanınan Muray Özdemir'in, papağana işkence videosu Türkiye gündemine oturdu.

5-6 SUÇTAN SABIKASI VAR

Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in; taciz, uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

ACUN: YÜCE YARGININ GEREKENİ YAPACAĞINI UMUYORUM

Hayvana şiddet videosunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı bu açıklamayı yapsa da sosyal medyada, Murat Özdemir'i programa çıkardığı için tepki gösterenler oldu.

DEMET AKALIN'DAN ACUN ILICALI'YA DESTEK

Bunun yanında, Acun Ilıcalı'nın suçsuz olduğunu söyleyenler de var. Şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamayla, Acun Ilıcalı'ya destek oldu. Ilıcalı'nın programa çıkardığı insanları bilemeyeceğini savunan Demet Akalın, "Nereden bilecek adam ya, kavun mu" yorumunu yaptı.

PAPAĞANI KORUMA ALTINDA

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Murat Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak VİDEO