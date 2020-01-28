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Hayvana karşı işlenen suçlarda cezalar belli oldu

Hazırlığı süren hayvan hakları yasa tasarısında hayvanlara eziyet uygulayan, öldüren ve tecavüz edenlerin 6 aydan 10 yıla kadar ceza alacak.

AA | 28.01.2020 - 11:22..
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Hayvana karşı işlenen suçlarda cezalar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine, hayvan haklarına ilişkin yasa teklifinin ilgili bakanlıkların görüşlerinin tamamlanmasıyla Meclise sevk edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının yasa teklifine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Pakdemirli, hayvan haklarına ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonunun da çalışmalar yürüterek raporunu sunduğuna dikkati çekti.

Pakdemirli, bu çerçevede hazırlanan düzenlemenin yılın ilk çeyreğinde Meclisten çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, "Tabii ki hayvanlara işkence yapanlara, kötü davrananlara cezai yaptırımlar artacak. Ben eminim ki hayvan hakları konusunda hassas olan vatandaşlarımızın gönüllerine su serpecek bir yasa olacak." dedi.

YENİ KANUNDA VERİLECEK CEZALAR

Öte yandan Meclise sunulması beklenen "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Değişikliği Teklifi" taslağında son rötuşlar yapılıyor.

Üzerinde değerlendirmelerin sürdüğü taslakla hayvanlara işkence etmek, kasten öldürmek, dövüştürmek, onlarla cinsel ilişkide bulunmak, nesli tehlike altındaki hayvanları öldürmek ve bir hayvanın neslini yok etmek fiillerinin "kabahat" kapsamından çıkarılması ve "suç" kapsamına alınması öngörülüyor.

Böylece, hayvanlara işkenceye, acımasızca ve zalimce muameleye 6 aydan 3 yıla kadar, kasten öldürmeye 6 aydan 4 yıla kadar, dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar, nesli tehlike altında olan bir hayvanı öldürene 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvanın neslini yok edenlere 5 yıldan 10 yıla kadar, cinsel ilişkide bulunanlara 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Söz konusu suçların adli para cezasına çevrilmesinin ve ertelenmesinin önüne geçilmesi de düzenlemede yer alıyor.

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