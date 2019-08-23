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Hayvanları tanıtan 12 yaşındaki Mehmet fenomen oldu

Balıkesir Sındırgı'da yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, çektiği hayvan videolarıyla son günlerde internette 110 bin aboneye ulaştı.

İHA | 23.08.2019 - 09:47..
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Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe olan Mehmet Kanur, babasının mesleği gereği birçok il ve ilçeyi dolaşmış. Kanur, buralarda babası ile birlikte hayvanları tanıyarak o anları videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirmeye başladı.

3 GÜNDE 110 BİN ABONE

Daha sonra arkadaşları ile birlikte youtube kanalı açan Kanur, 2018 yılından itibaren videolarını burada paylaşmaya başladı. 286 aboneden sosyal medyanın etkisi ile 3 gün zarfında 110 bin aboneye ulaşan Kanur, gelecekte belgesellerde yer almak istiyor.

Hayvanları tanıtan 12 yaşındaki Mehmet fenomen oldu


"NASIL OLDU ANLAMADIM"

Bu şekilde yükselişi kendisinin de beklemediğini, ancak çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Kanur, “Abonem bir anda arttı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Hayvanlarla ilgili video çekiyordum. Tabii bunu benim gibi herkes sevmiş ve abone olmuş. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bana da çoğu kişi destek oldu. Bu genellikle Ekşi Sözlük sayesinde oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Babama da çok teşekkür ediyorum. Babam da benim kameramanım oldu. Hayvanları bana sevdirdi. Dağlarda, kırlarda babamla videolar çektim. Çoğu videomda onları araştırdım. Gelecekte de bununla ilgili eğitim almak istiyorum. Belgesel programlarında yer almak istiyorum“ dedi.

Hayvanları tanıtan 12 yaşındaki Mehmet fenomen oldu

"OĞLUMA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞTIM"

Youtube fenomeni Mehmet Kanur’un babası İsmail Kanur, “Oğlumla birlikte dağlarda, bayırlarda çok dolaştık. Ona hayvan sevgisini, doğa sevgisini aşılamaya çalıştım. Her anını fotoğrafladım. Birlikte videolar çekmeye başladık. O da sevdi bu işi. Sonra bir kanal açmış kendine, bu noktalara geleceğini biz de beklemiyorduk“ dedi.

Hayvanları tanıtan 12 yaşındaki Mehmet fenomen oldu

Hayvanları tanıtan 12 yaşındaki Mehmet fenomen oldu

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