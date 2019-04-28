Hazal Kaya ABD'de çocuk doğuracak

Önceki gün Hazal Kaya ile eşi Ali Atay ABD'nin New York kentinde düzenlenen Tribeca Film Festivali'ndeki bir prömiyere katıldı.
Hazal Kaya ile Ali Atay geçtiğimiz şubat ayında evlendi. Evlilik magazin dünyasının gündeminde 'Hazal Kaya hamile' iddialarıyla birlikte çok konuşuldu.
Hazal Kaya'nın 2 aylık hamile olduğu iddialarına şimdi bir yenisi eklendi.
ÇOCUK AMERİKAN VATANDAŞI OLACAK
Ali Atay ile Hazal Kaya'nın çocuklarını ABD'de dünyaya getirmek istediği belirtildi. Doğacak çocuk böylece Amerikan vatandaşı olacak.