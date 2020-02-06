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Hazal Kaya: Çok dövüyorlar kadınları

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada gelen “kilo” eleştirilerine isyan etti.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 12:29..
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Geçtiğimiz ay anne olan Hazal Kaya, Özgür Masur'un defilesine katıldı.

Güzelliğiyle dikkatleri çeken Kaya, oğulları Fikret Ali'yle nasıl zaman geçirdiklerinden bahsetti.

"ALİ HALLEDİYOR"

İşte Hazal Kaya'nın açıklamaları: "Babasına benziyor, onu bir aydınlatayım. Uyumlu bir çocuk... Her bebek kadar gece uyanıyor, çok mutluyuz onunla. Ali, her şeyi hallediyor."

Doğum kilolarıyla ilgili konuşan Hazal Kaya, hamileliğin çok özel bir dönem olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Çok özel bir dönem ve vücudumuzun yaptığı şeye inanamıyoruz kadınlar olarak. Kilo aldı, kilo verdi hiç orasında değiliz mevzunun. Çok iyi besleniyor mu beslenmiyor muyuz? Ona bakıyoruz. "

"KİLO HABER DEĞERİ TAŞIMAMALI"

Bence vücudumun yaptığı şey çok mucizevi. Size de tavsiyem ve hatta ricam, bunun üzerine gitmeyin. Hiç önemli değil. Çünkü bundan cesaret alıp, çok dövüyorlar kadınları sosyal medyada. Kilo alınır verilir, bunlar haber değeri taşıyan şeyler olmasın. Ben çok mutlu bir anneyim."

Hazal Kaya: Çok dövüyorlar kadınları

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