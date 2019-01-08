taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3939
Euro
6.1744
Altın
1284.825
Borsa
89951.09
Gram Altın
222.886

Hazal Kaya ve Ali Atay düğünde çocuk istemedi

Ünlü çift Hazal Kaya ve Ali Atay'ın düğün davetiyesi tepki çekti.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 06:37..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

üü

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan ve 6 Şubat'ta dünyaevine girmeye hazırlanan Ali Atay ve Hazal Kaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıkmıştı. Davetiyedeki bir ayrıntı bazı çocuklu ailelerin tepkisini çekti.

"ÇOCUKLARA İYİ GECELER DİLERİZ"

Davetiyedeki bir detay bazı çocuklu ailelerin tepkisine neden oldu. Çocuk getirilmemesi için kibarca davetiyeye, "Çocuklara iyi geceler dileriz" yazması sosyal medyada olay oldu.

İşte sosyal medayada yapılan bazı yorumlar:

- Koskoca Hazal Kaya bile davetiyeye çocuklara iyi geceler yazdırmış.

- Koskoca 2 oyuncu 3 palyaço tutup oyun odası olan bir mekan da düğün yapamıyor mu? Ne demek çocuklar gelmesin!"

Hazal Kaya ve Ali Atay düğünde çocuk istemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
10 ilde okullara kar tatili

10 ilde okullara kar tatili

13
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

120
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

27
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

8
KKTC'de vicdani ret yasarı parlamentoda

KKTC'de vicdani ret yasarı parlamentoda

17
Başına tüfek dayalı halde üniversiteye girdi

Başına tüfek dayalı halde üniversiteye girdi

11
Serdar Aziz'den transfer açıklaması

Serdar Aziz'den transfer açıklaması

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir