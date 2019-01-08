Hazal Kaya ve Ali Atay düğünde çocuk istemedi

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan ve 6 Şubat'ta dünyaevine girmeye hazırlanan Ali Atay ve Hazal Kaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıkmıştı. Davetiyedeki bir ayrıntı bazı çocuklu ailelerin tepkisini çekti.

"ÇOCUKLARA İYİ GECELER DİLERİZ"

Davetiyedeki bir detay bazı çocuklu ailelerin tepkisine neden oldu. Çocuk getirilmemesi için kibarca davetiyeye, "Çocuklara iyi geceler dileriz" yazması sosyal medyada olay oldu.

İşte sosyal medayada yapılan bazı yorumlar:

- Koskoca Hazal Kaya bile davetiyeye çocuklara iyi geceler yazdırmış.

- Koskoca 2 oyuncu 3 palyaço tutup oyun odası olan bir mekan da düğün yapamıyor mu? Ne demek çocuklar gelmesin!"