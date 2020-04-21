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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a mesaj

44 yaşına giren Ali Atay için eşi Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi |
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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a mesaj

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Fikret Ali, aynı yıl kasım ayında dünyaya geldi.

Çocuklarıyla birlikte gözden uzak bir hayat yaşayan ünlü çiftten Ali Atay, dün 44 yaşına bastı.

Hazal Kaya, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf ve mesaj ile kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVDİĞİM"

Doğum öncesi çekilen fotoğrafını sayfasında paylaşan Hazal Kaya, altına şu notu düştü: "Seni çok seviyorum... Hep birlikte nice senelerimiz olsun. İyi ki doğdun sevdiğim"

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