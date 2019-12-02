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Hazar Ergüçlü’nün hamile hali

Oyuncu Hazar Ergüçlü, BBC’nin dizisi ‘The Mallorca Files' çekimleri için aylar önce İspanya’nın Mayorka Adası'na gitmişti.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 08:11..
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İngiliz ulusal kanalı BBC’nin dizisi ‘The Mallorca Files’da rol alan Hazar Ergüçlü’nün, ilk görüntüleri ortaya çıktı. Dizide ‘Azra Bolat ’adlı hamile bir kadını canlandıran oyuncu, çekimler için aylar önce İspanya’nın Mayorka Adası'na gitmişti.

10 BÖLÜMLÜK DİZİ

Geçen hafta yayına giren 10 bölümlük dizi, iki dedektifin İspanyol adasındaki gizemli cinayetleri çözmesini konu alıyor. Hazar Ergüçlü’nün sahneleri, ‘Number One Fan’ adlı dördüncü bölümde ekrana gelecek. Dizide Elen Rhys ve Julian Looman başrolde oynuyor.

Hazar Ergüçlü’nün hamile hali

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