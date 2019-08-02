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Hazer Amani Sıla'nın yazlığına yerleşti

Güzel bir şey yaşıyorum” diyen Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile tatile çıktı.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 07:57..
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Oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sıla, mutluluğu sonunda buldu. Sıla ile ünlü şef Hazer Amani geçen ocakta bir otomobilin içinde uyurken görüntülenmişti. Hazer Amani “Bir yemek programı projem var. Sıla’ya teklifte bulundum. İş görüşmesi, aşk yok” demişti.Hazer Amani Sıla'nın yazlığına yerleşti

İŞ OLDU AŞK

Parmağındaki alyansının sorulması üzerine evli olduğunu söylemişti. 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu ile arasının bozuk olduğu ortaya çıkmıştı. Hazer Amani, şubat ayında Sıla’nın evine girerken görüntülenince yine “İş için bir aradayız” açıklamasını yapmıştı. Martta boşandı.

Amani, Sıla’nın, Bitez’de kiraladığı villaya yerleşti. İlişkilerini doğrulayan Sıla ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Hazer Amani Sıla'nın yazlığına yerleşti

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